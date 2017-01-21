Milas'ta Dikkatsiz Yaya Canından Oluyordu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsizce yola çıkan yaya canından oluyordu.



Milas'n Cumhuriyet Mahallesi, Arkadaş Caddesi'nden Halilbey Bulvarı'nda dönüş yapan Tuncay Ş. idaresindeki 48 BG 604 plakalı minibüs dikkatsiz bir şekilde aracın önüne indiği iddia edilen Fatma G.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Fatma G.'nin sol ayağı minibüsün altında kalarak ezildi.



Meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatma G. 75 Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerine gelen güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA