Milas'ta Çocukların Korunması İçin Yeni Uygulamalar

Milas Emniyet Müdürlüğünce çocukların korunması ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla bir dizi karar alındı. Karar kapsamında çocukların internet kafelerde bulunması, zararlı maddelerin satışları ve internet kafelerle ilgili düzenlemeler yapıldı.



Milas Emniyet Müdürlüğünce, ilçedeki eğitim-öğretimin sağlıklı devamı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla bir dizi kararlar uygulamaya kondu. Buna göre, hiçbir gerekçeyle 18 yaşından küçüklere bali, tiner gibi kimyevi maddeler, tütün ve alkol maddeleri satılamayacak ve kullandırılamayacak. Ayrıca, okul, dershane, etüt merkez, yurt gibi eğitim faaliyetiyle ilgili olan yerlerde, eğitimle ilgisi bulunmayan şahısların beklemesine de müsaade edilmeyecek. Eğitim öğretim faaliyetlerini sekteye uğratacak biçimde panik oluşturacak herhangi malzeme, kesici, delici alet taşıyanlara da idari yaptırım uygulanacak.



İnternet kafelere küçükler yalnız giremeyecek



Karar kapsamında 12 yaşından küçüklerin yanlarında veli ya da vasileri olmadan, 15 yaşından küçüklerin de yanların da veli ve vasileri olmadan saat 20.00'den sonra internet kafelere alınması yasaklandı. Karara uymayanlar hakkında idare işlemlere başvurulacağı kaydedildi. - MUĞLA