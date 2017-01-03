Milas'ta Berberler ve Kuaförler Derneğinde İstifalar

Muğla'nın Milas ilçesinde işyeri bulunan berber, kuaförler ve güzellik salonu işletmecilerinin bir araya gelerek 2013 yılında kurulan Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği'nde (KUBERDER) yönetim kademesinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle 3 yönetim kurulu ve 1 denetim kurulu üyesi hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de dernekten istifa ettiklerini açıkladı.



2013 yılında kurulan ve şuanda yaklaşık 70 üyesi bulunan Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği'nde yönetim kurulunda görev yapan Yıldıray Mazı, Feriştah Aytekin, Mahmut Üstünyazgan ve denetim kurulunda görev yapan Cem Karabıyık görevlerinden ve dernek üyeliklerinden istifa ettiler.



Adımız kullanılarak prim yapılmasına karşıyız



6 - 7 ay önce istifa dilekçelerini yazıklarını ve noter aracılığı ile gönderdiklerini, fakat istifa dilekçelerinin derneğin eski adresine gittiği için resmi sürecin uzadığını belirten Cem Karabıyık, "Dilekçelerimizin ulaşmadığını öğrenince yeniden çalışma yaptık ve bildiğimiz kadarıyla yaklaşık iki hafta önce dilekçelerimiz dernek yöneticilerine ulaştı. İstifamızı dikkate alınmadan halen daha üzerimizden prim yapılması bizi rahatsız etmekte. Kamuoyu bilmelidir ki denetim ve yönetimdeki birçok arkadaşımız istifasını noter huzurunda gerçekleştirdi. Şuan dernek başkanı olarak kendini var olma çabası içerisine sokan şahıs, bu durumu bildiği halde hala dernek yönetimi üzerinden çalışma yapması çok manidardır. Dolayısıyla dernek başkanı olan şahsın bunca istifanın ardından derneği direk seçime götürmesi gerekmez miydi. ve üzerinden aylar geçmesine rağmen halen daha beklenilmesi hukuksuzca beklemesi bir ihmalkarlıktır. İstifa eden arkadaşlarımızın adının kullanılarak prim yapılmasına karşıyız. Dernek başkanının gereğini yerine getirmesini istiyoruz" dedi.



Bir yıldan beri görüş ayrılığı yaşıyoruz



Dernek Başkanı Erkan Çil'in yaptığı hiçbir etkinlikten haberlerinin olmadığını ve beraber karar alıp, beraber hareket etmediklerini fakat kendilerini tanıyanların yerel gazetelerde çıkan haberler doğrultusunda birlikte hareket ettiklerini zannettiklerini belirten Mahmut Üstünyazgan ise, "2014 yılı içerisinde yapılan genel kurulda yeni yönetim oluştu ve bizler de yeni yönetim de görev aldık. Fakat yaklaşık bir yıldan beri bizim dernekle, dernek yönetimiyle bir alakamız yok. Onun için bizim üzerimizden prim yapılmasını istemiyoruz. Mevcut dernek başkanı Erkan Çil ile bir yıldan beri görüş ayrılığı yaşıyoruz. İlk ters düştüğümüz konu Türkiye Berber ve Kuaförler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Milli Takım Şampiyonası elemeleri oldu. Mevcut dernek başkanı genellikle kendi başına kararlar alıp, yönetimden habersiz hareket ediyor" dedi.



Yardım kampanyası kararı alınmadı



Başkan Çil'in geçtiğimiz günlerde Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret etmesi ve bu ziyaret sırasında Halep ile ilgili yardım kampanyası açıklamalarında bulunduğunu dile getiren Yıldıray Mazı, "Dernek Başkanı Erkan Çil son olarak Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı ziyaret etmiş. Yerel basında çıkan haberlere göre de bu ziyaret sırasında Milas Kuaförler, Berberler ve Güzellik Salonları Derneği olarak Halep halkı için bir yardım kampanyası başlatıldığını dile getirip, ilçemizdeki tüm berber ve kuaförlerin şehit aileleri için bir günlük kazançlarını bağışlayacaklarını söylemiş. Dernek yönetimi olarak bizim bu şekilde aldığımız bir karar yok" dedi.



Çil, iddialara yanıt verdi



İstifa eden yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iddialarına karışık kısa bir açıklama yapan mevcut dernek başkanı Erkan Çil, "arkadaşlarımızın istifa dilekçeleri yeni elime geçti. Şimdi önümüzde bir ay gibi bir süreç var. Yedek üye arkadaşlarımızla bir toplantı yapacağız. Olmadı en kısa süre içerisinde genel kurula gideceğiz" dedi.



Çil; "Haberde yanlış ifade edilmiş olabilir"



Yaptığı çalışmalar ve ziyaretlerin hepsinin dernek ile bağdaştırılmaması gerektiğini de belirten Çil, "İlçemizde bulunan bazı hayırsever iş adamları Halep için bir kampanya başlatılması için ön ayak olmak istediler ve bu kampanyada da benim de yer almamı istediler. Bende kampanyaya seve seve destek olacağımı hatta bir günlük kazancımı da bağışlayacağımı söyledim. Benim şimdiye kadar dernek üzerinden yaptığım hiçbir çalışma yok. Kaymakamımızı ziyaretimiz sırasında söylediklerimiz çıkan haberde yanlış ifade edilmiş olabilir. Dernek kararımız olsa zaten bu kararların da dernek karar defterine yazılması lazım" dedi. - MUĞLA