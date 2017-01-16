Milas'ta Akademi ve Halk Eğitim İşbirliği

Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan aşçı yardımcısı kursiyerleri, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri öğrencileriyle akademik paylaşımda bulundu.



Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce devam eden aşçı yardımcısı kursiyerleri, Milas Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık programı akademisyen ve öğrencileriyle bir araya gelerek bilgi paylaşımda bulundu.



Yrd. Doç. Dr. Süleyman Öner tarafından kursiyerlerle birlikte düzenlenen su ürünlerinde değişik pişirme yöntemlerinin uygulanması için pişirme öncesi ön hazırlığının yapılması ve değişik pişirme yöntemlerinin uygulanması konulu workshop uygulama etkinliği gerçekleştirildi.



Programda öğrencilere bilgi aktarımında bulunan Öner, günümüzde fast food tarzı tüketimin hızla arttığını belirterek, "Fastfood tüketimini azaltmak ve alternatif sağlıklı beslenme yöntemleri geliştirilmektedir. Bilindiği üzere su ürünleri insan sağlığı ve sağlıklı beslenme açısından önem arz etmektedir. Kıyı şeridi en uzun olan illerimizden olan Muğla'da birçok farklı su ürünlerinin üretimi ve ihracatı yapılmasına rağmen bölge halkımız tarafından yeterince tüketilmediği bilinmektedir." dedi.



Öner, etkinlikle farklı pişirme yöntemlerinin uygulanması ve halkın beğenisine sunularak yeni tatlar ve lezzetlerin oluşturulması ile halkımızın su ürünleri tüketimini beklenilen seviyenin üzerine çıkarılmasının amaçlandığını kaydetti.



Çalışmada çipura balığı çorbası, kefal balık köftesi, hamsi balık buğulaması, sarp balığının alüminyum folyoda değişik baharatlarla fırında pişirilmesi, fırında patatesli, domatesli levrek, makarnalı karides, soslu kalamar, salçalı alabalık çorbası ve birçok su ürünlerinin farklı pişirme yöntemleri kullanılarak pişirildi hazırlanan humus, abuganyuş, haydaiği, salatalar ve salçalı lavaş ekmek ile birlikte beğeniye sunuldu.



Çalışmada öğrenciler tarafından hazırlanan ürünler beğeni topladı. - MUĞLA