Milas'ta 9 Fetö Şüphelisinden 7'si Tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Ekipleri'nde Milas ilçesi başta olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.



FETÖ yapılanmasına yönelik olarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği Ekipleri'nce Milas merkezli olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ankara, Antalya, Tekirdağ, Rize, Burdur, Aydın'da I.A., M.Ö., Ö.Y., M.K., D.D., G.Ç., K.G., O.Ç. ve S.M. gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.



"Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edilen ve Milas Adliyesi'ne sevk edilen I.A., M.Ö., Ö.Y., M.K., G.Ç., O.Ç. ve S.M. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.G. ve D.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA