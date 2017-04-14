Milas Merkezli Fetö Operasyonunda 9 Gözaltı

MUĞLA'nın Milas ilçesi merkezli olarak 7 ilde yapılan FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.



Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas merkezli operasyon düzenledi. Ankara, Antalya, Tekirdağ, Rize, Burdur, Aydın'da da düzenlenen eş zamanlı operasyonda I.A., M.Ö., Ö.Y., M.K., D.D., G.Ç., K.G., O.Ç. ve S.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı olduğunun belirlendiği kaydedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - Muğla