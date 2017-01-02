Milas İnsan Hakları Kurulundan Yeni Dönem Çalışmaları

Milas İnsan Hakları Kurulu, 2017 yılı için yeni eylem planı kapsamında çalışma sürdürecek.



Milas İnsan Hakları Kurulu, yeni Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında aralık ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 2017 yılı için eylem planının uygulanması kararlaştırıldı.



Kurulda, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerinde görev değişikliği yaşandı. Muğla Barosu Milas Temsilcisi Av. Fatma Nur Selam, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Mehmet Yiğit, muhtarlar temsilcisi Milas Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Çoban kurulun yeni üyeleri oldu.



Milas Kaymakamı ve İnsan Hakları Kurulu Başkanı Eren Arslan, kurulun çalışmaları kapsamında daha önceki görev yerinde hazırladığı eylem planının güncellenerek, Milas'ta uygulanmasının uygun olacağını kaydetti. Arslan, özellikle nezarethane ziyaretlerinin belirli aralıklarla kurul tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.



Yeni üyelerin göreve başlaması nedeniyle bazı komisyonlarda değişiklik yaşandı. - MUĞLA