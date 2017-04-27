Milas'ın İlk Uluslararası Balık Festivali

Milas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12-18 Mayıs tarihleri arasında organize edilen Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri, topaç çevirme rekoruna ve dünyanın en büyük balık figürüne sahne olacak. 8 ülkeden gelecek olan öğrencilerle birlikte kırılacak olan rekorlar, Guinness tarafından tescil edilip dünya literatürüne kaydettirilecek.



Türkiye'de tarlada dahi balık yetiştirilen ve denizde ilk kültür balıkçılığının yapıldığı yer olma özelliği taşıyan Milas, 12-18 Mayıs tarihleri arasında 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ve Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milas Ticaret Odası, Su Ürünleri Üreticileri ve Derneklerinin paydaşlığında düzenlenecek olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'nin renkli etkinliklerle dolu dolu geçmesi planlanıyor.



Festivalde ülkenin tanıtımına katkı sağlamak, Milas'ın kültürel değerlerinin ve doğal güzelliklerinin uluslararası ortamda bilinirliliğini artırmak, balıkçılık alanında Milas'ı bir marka haline getirmek, su ürünleri üreticilerine yurtdışı pazarlarına girişini kolaylaştırmak, balık tüketiminin teşvik edilmesi ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekilmesi, Muğla'nın turizm potansiyeline katkı sağlamak, çocuk oyunlarının yaygınlaştırılmasının sağlanması ve çocukların sanal ortam oyunlarından uzaklaştırılması, gerçek oyunlar oynanmasını sağlayarak çocukların kaynaşmaları amaçlanıyor.



Milas halkından ve çevre ilçelerden yoğun görmesi beklenen festivalde; balık ve tedarikçi firmalar stant açacak, balık üzerine yemek yarışma etkinlikleri düzenlenecek, balıkçılık üzerine sempozyum, sualtı resim sergisi, Milas kültür alanları resim sergisi, çocuk oyunları yarışmaları, uluslararası katılımcıların ülke tanıtımları, kültür gezileri, konserler ve Ankara ziyareti düzenlenecek.



Festival kapsamında ilçeye gelecek olan 8 ayrı ülke öğrencileri, Milaslı çocuklarla beraber tarihi çocuk oyunları oynanacak ve devamında 5 bin öğrencinin katılımı ile dünya topaç çevirme rekoru kırılmaya çalışılacak. Festivalde ikinci rekor denemesi ise 3 bin öğrenci ile dünyanın en büyük balık figürü yapılması şeklinde olacak. Festivalde kırılacak rekorlar, Guiness tarafından tescil edilip dünya literatürüne kaydedilecek.



Daha önce 18 ulusal düzeyde projeye imza atan ve festivaldeki rekor denemelerinin fikrini ortaya atan Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, 12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 1. Milas Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne tüm halkın davetli olduğunu ifade etti. - MUĞLA