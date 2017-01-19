Milas Emniyet Müdürü Ava Göreve Başladı

Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, ilçedeki görevine başladı. Ava, "Milas halkının daha huzurlu, daha güvenli yaşaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte her türlü gayreti sarf edeceğiz." dedi.



Milas Emniyet Müdürü Turgay Ava, ilçedeki görevine başladı. Muğla Valiliğinin il içi emniyet müdürleri değişiklikleriyle Mustafa Cüneyt Yörükoğlu'nun Milas - Bodrum Havalimanından Sorumlu Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasının ardından, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü olarak bulunan Ava, Milas'ın yeni emniyet müdürü oldu.



Ava, dün itibariyle yeni görevine başladı. İlk ziyaretçisi olarak selefi Yörükoğlu'nu ağırladı.



Aslen Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu olan Ava, Muğla'da 1,5 yıl önce göreve başladığını ve bu süre zarfında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak bulunduğunu belirterek, "Yeni görevimi yine devre arkadaşım olan Sayın Mustafa Cüneyt Yörükoğlu'ndan aldım. Önceliğimiz ülkemiz geneli gündeminde olduğu terörle mücadeledir. Ayrıca asayiş, mala karşı işlenen suçlarla da mücadelemizi sürdüreceğiz. Önceliğimiz Milas halkının daha emniyetli, daha güvenli yaşamasını sağlamak. Bunun için mesai arkadaşlarımızla birlikte her türlü gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu. - MUĞLA