Milas-Bodrum Havalimanı Kullanımı Arttı

Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısının mart ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 arttığı bildirildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı'nda geçen ay iç hat yolcu sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 artışla 100 bin 760'a ulaştı.



Bu yılın mart ayında Milas-Bodrum Havalimanı'na iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 774, dış hatlarda uçak trafiği ise 26 olarak gerçekleşti. Mart ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla toplamda 613 tona ulaştı.



Milas-Bodrum Havalimanı'ndan yılın ilk 3 ayında,, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,3 artışla 265 bin 231 yolcu hizmet aldı. Bu yıl hizmet verilen toplam uçak sayısı 2 bin 458'e ulaşırken, yük trafiği ise yüzde 5 artışla bin 769 ton olarak gerçekleşti.