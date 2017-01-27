Milas Belediyesi'nden Gazi ve Şehit Yakınlarına Ziyaret

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye personelleri Gazi ve Şehit yakınlarına ziyaretlerini sürdürüyor.



Milas Belediyesi, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile milletin huzuru için canlarını feda eden şehitlerin yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve isteklerini dinliyor. Şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenen Sosyal Yardım İşleri personeli, ailelerin taleplerini yerine getiriyor.



Şehitlerin yakınları ile gazilerin kendilerine bu vatanın emaneti olduğunu vurgulayan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gözünü kırpmadan canını veren, sağlığını kaybeden vatan evlatlarımıza çok şey borçluyuz. Onlar bizler için hayatlarından olurken, geride bıraktıkları yakınlarını da kendi ailemizden farklı görmüyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin dertlerine çare olmak, mutluluklarını paylaşmak bizim boynumuzun borcu" diye konuştu. - MUĞLA