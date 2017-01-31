Milas Belediyesi Kendi Çiçeklerini Yetiştiriyor

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye kendi kurduğu seralarda çeşitli türlerden binlerce kışlık ve yazlık çiçek üretmeye devam ediyor.



Milas Belediyesi, ilçenin daha yaşanabilir bir mekana kavuşturulması için tesis ettiği park ve yeşil alanların düzenlenmesinde kullanılan başta mevsimlik çiçek ve çalı grubu bitkiler olmak üzere birçok süs bitkisinin üretimini kendi kurduğu serada yapıyor.



Hem ekonomik hem dayanıklı



Serada üretilen mevsimlik çiçek ve bitkiyle parklar, caddeler ve refüjler süsleniyor. Seralarda yetişen çiçekler arasında Menekşe, Papatya, Şeker tabağı, Çuha Çiçeği, Aslanağzı ve Ankara çiçeği gibi ilgi çeken bitkiler de yetiştiriliyor.



Belediyenin kendi serasında üretilen çiçekler belediyeye hem ekonomik yönden kazanç sağlarken hem de belediyede görevli ziraat mühendisleri kontrolünde yetiştirildiği için daha dayanıklı oluyor. Sera alanını gezerek yetiştirilen çiçekler hakkında Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Çoban'dan bilgi alan Milas Belediye Başkan Yardımcısı Faik Karagöz; "İlçemizin ve mahallelerimizin tamamında park ve yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarda maliyetler ciddi rakamlara ulaşıyor. Hedefimiz maliyetleri en aza indirmek" dedi.



Daha yeşil ve daha güzel bir Milas



Amaçlarının kendi çiçeklerini üreterek maliyetleri daha aşağıya çekmek olduğunu dile getiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Park ve Bahçe Müdürlüğümüzün alanını genişleterek seralar kurduk. Burada kendi çiçeğimizi kendimiz üretiyoruz. Kış ayları için düşündüğümüz menekşe Çuha çiçeği ve çalı grubu bitkilerimizin şuan üretimi yapıldı ve dikime hazır. Daha yeşil ve daha güzel bir Milas için çalışıyoruz" dedi. - MUĞLA