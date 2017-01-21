Milas Belediyesi ile Disk Genel-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye ve DİSK Genel-İş arasında 173 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.



DİSK Genel - İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcıları ve İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla toplu sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme 1 yıllık süreci kapsayacak ve 173 çalışan sözleşmeden faydalanacak.



Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Çalışanlarımızın mutluluğu için biz imkanlarımız çerçevesinde gerekli desteği her zaman veriyoruz. Sendikamız ile sağduyu, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde görüşmelerimizi tamamladık. Toplu sözleşme sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sözleşmenin tüm işçi arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Sözleşmeyi karşılıklı anlayış ile tamamladıklarını kaydeden DİSK Genel-İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ise, "Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz iki tarafın da yapıcı tutumuyla sonuçlandı. 01.01.2017 tarihinden geçerli olacak şekilde imza altına alınan sözleşme 1 yıllık süreyi kapsıyor. Başkanımız Muhammet Tokat'a, işçilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA