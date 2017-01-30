Milas'a 5 Doktor Atandı

Sağlık Bakanlığı, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin eksik branşları için uzman hekim atamalarını gerçekleştirdi. Son atamalarla birlikte uzman hekim kadrosu 49'a yükseldi.



75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde çeşitli branşlarda hissedilen uzman hekim eksikliğiyle ilgili bir süre önce başlatılan girişimler ilk sonucunu verdi. Farklı branşlarda 5 uzman hekim, kısa süre içinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ndeki görevine başlayacak.



75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu, hastaların bekleme sürelerinin kısaltılması ve daha nitelikli sağlık hizmeti sunulması çalışması amacıyla başlattığı girişim kapsamında geçtiğimiz 10 Kasım 2016'da AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Levent Akyer'le birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ziyaret etmişti. Ziyarette geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan yeni Milas Devlet Hastanesine yönelik gelişmelerle birlikte mevcut hastanenin uzman hekim eksiklikleri de gündeme gelmişti. Bakan Yardımcısı Öğütken'e, Milas'ın Muğla'nın en büyük ilçelerinden biri olduğunu, günlük yaklaşık 2 bin hastanın devlet hastanesinde tedavi gördüğünü ancak, buna karşın bazı branşlarda uzman hekim eksiği bulunduğunu ve vatandaşların mağdur olduğu, açılacak yeni kadrolarla mağduriyetin giderilebileceğini iletmişti. İşte bu girişimin sonucu, Sağlık Bakanlığının Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruyla alındı.



5 BRANŞA 5 UZMAN HEKİM



Bakanlık, bir süredir eksiklik yaşanan anestezi, göğüs hastalıkları, ortopedi, radyoloji ve çocuk hastalıkları branşı için 5 hekim görevlendirmesi yaptı. Kısa süre içinde Uzm. Dr. Erol Erdoğ anestezi, Uzm. Dr. İnci Kocadelioğlu göğüs hastalıkları, Uzm. Dr. Nevzat Aydoğdu ortopedi, Uzm. Dr. Fikret Çolak radyoloji, Uzm. Dr. Erdoğan Gönül çocuk hastalıkları branşlarında göreve başlayacak. 49'a yükselen yeni uzman hekimlerle birlikte hastanede hizmet alma süresi kısalacak ve hastaların çevre hastanelere başvuru sayısı azalacak. - MUĞLA