Milas 4. Zeytin Hasat Şenliğine Hazırlanıyor

Muğla Milas'ta üç yıldır başarıyla yapılmakta olan Zeytin Hasat Şenliğinin dördüncüsü için hazırlıklar başladı. Hazırlıkları yürütmek üzere oluşturulan alt komisyon toplantısında şenliğin 25-26 Kasım tarihlerinde yapılmasının üst komisyona önerilmesi kararlaştırıldı.



Milas 4. Zeytin Hasat Şenliği için oluşturulan alt komisyon ilk toplantısını MİTSO'da yaptı. Toplantıya Milas Meslek Yüksekokulundan Öğretim Üyesi ve Milas Kent Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Günlük, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Figen Çukur, Milas Belediyesi'ni temsilen Salim Tanış, MİTSO Temsilcisi Gülay Aytaç, Ziraat Odası Temsilcisi Ziraat Mühendisi Abdullah Öz, Şoförler Odası Temsilcisi Semihat Yalçıntaş, İlçe Turizm Müdürlüğü Temsilcisi Selda Sobucalı, TARİŞ Temsilcisi Elin Alpay, Labranda Zeytinyağı Temsilcisi Emin Öngel, Zeytindostu Derneği Temsilcisi Feridun Kaykı, Sınır Tanımayan Şefler Derneği AREGALA'nın Türkiye Başkanı Ahmet Çetin, Zeytinyağı Üreticileri Ali Osman Menteşe ve Mehmet Ateş katıldılar.



Toplantının başında komiteye başarılar dileyen MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağının tanıtımının önemini vurgulayarak, "Milas zeytinyağına coğrafi işaret almayı başardık. Şimdi önemli olan bunun tanıtımını yapabilmek ve en geniş çevreye duyurulmasını sağlamak. Bu nedenle Zeytin Hasat Şenliğini çok önemsiyoruz." diye konuştu.



Zeytin Hasat Şenliği alt komisyon toplantısında şenliğin bu yıl 25-26 Kasım'da yapılmasının üst komisyona önerilmesi kararlaştırıldı. - MUĞLA