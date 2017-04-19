Milan Transfer de Şova Hazırlanıyor!

Milan Kulübü'nün Çinli yeni sahipleri, Chelsea'nin İspanyol yıldızı Cesc Fabregas'ı ilk transfer hedefi olarak belirledi.



Bilindiği üzere 31 yıldır Milan'ın başında olan Silvio Berlusconi, geçtiğimiz hafta kulübün yatırımcı Yonghonh Li önderliğindeki konsorsiyuma satıldığını duyurmuştu.



Yaz transfer dönemi için yaklaşık 120 milyon avroluk bir transfer bütçesi hazırlayan kulübün yeni sahipleri, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın da isteği doğrultusunda dünya çapında bir orta saha ve forvet oyuncusu almak için hazırlıklara başladı.



Listedeki ilk isim ise, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Cesc Fabregas. İngiliz devi, Fabregas için yaklaşık 35 milyon avroluk bir bonservis bedeli istiyor ancak kulübün satışıyla ilgili son işlemlerin de tamamlanmasının ardından yeni yönetim bu transfer için girişimlere başlayacak.



Transferin önündeki en büyük engel ise şimdilik Londra'da mutlu olan ve henüz üçüncü kez baba olan Fabregas. Gelen bilgiler Fabergas'ın Milan'a büyük saygı duyduğu ve olası bir teklifle ilgilenebileceği yönünde olsa da, başarılı orta saha oyuncusunun son kararını ailesiyle birlikte vereceği yönünde.



2014 yılında Barcelona'dan ayrılarak Chelsea'nin yolunu tutan Fabregas, İngiliz kulübüyle çıktığı 124 resmi maçta 17 gole imza atmıştı.



(Goal.com)