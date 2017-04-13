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Milan, Resmen Çinlilerin Oldu
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Milan, Resmen Çinlilerin Oldu

İtalyan futbol kulübü Milan'ın yüzde 99,93'lük hissesi, 740 milyon euro karşılığında Çinli Rossoneri Sport Investment Lux şirketine satıldı.

Milan, Resmen Çinlilerin Oldu

İtalyan futbol kulübü Milan'ın yüzde 99,93'lük hissesi, 740 milyon euro karşılığında Çinli Rossoneri Sport Investment Lux şirketine satıldı

Kaynak: Dunya.com

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İtalyan, Futbol, Milan, Euro