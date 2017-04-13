Milan Resmen Çinlilere Satıldı

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu İtalya'nın köklü kulüplerinden AC Milan, 31 yıl sonra el değiştirerek, 740 milyon Euro karşılığında Çinli bir konsorsiyuma satıldı.



Yaklaşık bir yıldır gündemde olan satış, aylardır süren pazarlığın ardından bugün nihayete erdirildi.



Yapılan açıklamada, kulübün yüzde 99.93'lük hissesinin, 220 milyon Euro'luk borçlarıyla beraber Fininvest'ten, Li Yonghong liderliğindeki "Rossoneri Sport Investment Lux" adlı Çinli yatırım grubuna devredildiği belirtildi.



Milano'da taraflar arasında imzalar atılırken, kulübün yeni başkanı Li Yonghong, "Berlusconi'ye ve Fininvest'e bize güvendikleri için, taraftarlara da sabırları için teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren takımı dünya çapında liderliğe götürecek yeni bir gelecek inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.



31 YILDA 29 KUPA



1986 yılından beri kulübü elinde tutan işadamı ve siyasetçi Silvio Berlusconi'nin yönetimi boyunca siyah-kırmızılı ekip, 13'ü uluslararası alanda olmak üzere 29 kupa kazandı.



Aralarında Fatih Terim'in de bulunduğu 15 teknik direktörün bu takımda görev yaptığı Berlusconi dönemi, "kulübün en başarılı dönemi" olarak kayıtlara geçti. - Roma