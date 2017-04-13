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Milan Resmen Çinli Yatırımcıların Oldu
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Milan Resmen Çinli Yatırımcıların Oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 31 yıllık Silvio Berlusconi dönemi sona erdi ve kulübün, Li Yonghong'un sahibi olduğu Çinli şirkete devir teslimi tamamlandı.

Milan Resmen Çinli Yatırımcıların Oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da 31 yıllık Silvio Berlusconi dönemi sona erdi ve kulübün, Li Yonghong'un sahibi olduğu Çinli şirkete devir teslimi tamamlandı.

1986 yılından beri Milan'ın hisselerini elinde tutan iş adamı ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin aile şirketi Fininvest'ten yapılan açıklamada, "Fininvest, Milan'ın yüzde 99,93'lük hissesinin Rossoneri Sport Investment Lux'a devri tamamlanmıştır." denilerek, kırmızı-siyahlı kulübün el değiştirdiği duyuruldu.

Devir işlemlerinin, 30 Haziran 2016'ya kadar olan borçların dahil olduğu 740 milyon avro bedelle gerçekleştiği ifade edildi.

Devir teslim sonrası bir açıklama yapan kulübün yeni sahibi Li Yonghong, "Berlusconi ve Fininvest'e güvenlerinden, taraftarlara da sabırlarından ötürü teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren geleceği inşa edeceğiz." dedi.

31 yılda 29 kupa

Silvio Berlusconi'nin başkan olduğu 31 yıllık dönemde Milan, 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa, 8 İtalya Serie A, 7 İtalya Süper Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve birer kez de İtalya Kupası ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 31 yılda toplam 29 şampiyonluk yaşadı.

Berlusconi'nin başında olduğu dönemde kırmızı-siyahlılar, son olarak geçen yıl İtalya Süper Kupası'nı penaltı atışlarında Juventus'u yenerek müzesine götürmüştü.

Milano kentinin bir diğer temsilcisi Inter'in de geçen yıl yüzde 68,55'lik çoğunluk hissesini Çinli Suning Holding satın almıştı.

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