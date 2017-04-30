Milan Efsanesi Geri Dönüyor!

Çinli İş adamı tarafından satın Milan'ın transfer listesi açıklandı. Son derece yüksek düzeyde isimlere yer verilen transfer listesinin maliyeti de bir o kadar üst seviyede.



Listenin ilk sırasında Real Madrid'li Morata yer alıyor. Barcelona'da umduğunu bulamayan ve Chelsea ile çıkış yakalyan Fabregas'ta hedefler arasında. Roma'nın orta sahasındaki yıldızı de Rossi'de olmazsa olmazlardan biri.



Diğer isimler ise Bernat, Karim Benzema, Lorenzo Pellegrini, Luiz Gustavo ve Simon Kjaer. Fenerbahçe'nin savunmadaki sigortası Kjaer de listede yer alan isimlerden. Yaz aylarında Milan'ın yüksek bir bonservis bedeli ile Fenerbahçe'nin kapısı çalacağı da dedikodular arasında. Uzun yıllardır defans hattında yaşayan sorunların çözümü için en ideal oyuncu olarak gösterilen Kjaer'in ayrılıp ayrılmayacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak.



Başta Çinliler olmak üzere birçok ülkede popülaritesini arttırmayı amaçlayan Milan yönetiminin ne kadar bir bütçe ayıracağı ise büyük merak konusu. Ancak daha şimdiden Çin'de önemli bir hayran kitlesi sahip olan takımlar arasına katıldı.



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