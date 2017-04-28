Milan'dan Eski Futbolcusuna Çılgın Teklif!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; 2008'de Milan'dan Fransa'ya sadece 1.8 milyon euro bonservisle transfer olan Aubameyang için Dortmund'un 100 milyon euro istediği hatırlatılırken, Milan'ın yeni Çinli sahiplerinin de bu rakama yakın bir teklif yapacağı belirtildi. Kariyerine Real Madrid'de devam etmek istediğini açıklayan Aubameyang'ın da yıllık net 7.5 milyon euroluk maaşla ikna edilmeye çalışılacağı kaydedildi.



Aubameyang ile Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği yazılırken, Milan'ın bu transferle birlikte tekrar Avrupa'nın zirve kulüplerinden biri olduğunu göstermek istediği notu düşüldü.



Milan altyapısından yetişen Aubameyang, 4 yıl boyunca Milan tarafından Dijon, Lille, Monaco ve St.Etinne'e kiralık gönderilmiş, ardından St. Etienne'e bonservisiyle birlikte verilmişti. St. Etienne ise Ocak 2012'de 1.8 milyon euroya aldığı Gabonlu golcüyü, 1.5 sene sonra 13 milyon euroya satmıştı.



Pierre Emerick Aubameyang, bu sezon 28 Bundesliga maçında 27, 9 Şampiyonlar Ligi maçında ise 7 gol attı.







(Sporx)