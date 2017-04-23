Milan'a Büyük Darbe

Empoli karşısında ilk yarıda varlık gösteremeyen Milan, 41. dakikada Mchedlidze'nin golüyle yenik duruma düştü. İkinci yarıda Suso ile penalltı kaçıran Milan, Thiam'a engel olamadı ve fark ikiye çıktı. Lapadula'nın golü farkı bire indirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Böylece Milan 58 puanda kaldı ve Atalanta'nın 5 puan gerisine düştü. Empoli ise düşme hattıyla farkı 5'e çıkardı.