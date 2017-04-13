Milan 800 Milyon Avro Karşılığında Çinlilere Satıldı

İtalyan devi Milan, 800 milyon avro bedel karşılığında Çinli yatırım grubuna satıldı.



İtalya'nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Milan, Çinlilere resmen satıldı. Kulüp binasına gelen Çinli yatırımcılar, öğle saatlerinde atılan imzalar neticesinde Milano ekibinin yeni sahibi oldular.



Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi ve yatırım grubu arasındaki görüşmeler nihayete ererken, bugün itibariyle Milan tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. Çok daha önce gerçekleşmiş olması gereken satış işlemi, ortaya çıkan bazı pürüzler nedeniyle bir çok kez ertelenmek zorunda kalmıştı.



Kulüp yasal olarak Berlusconi ailesinin olan Fininvest isimli holdinge aitti. Bugün atılan imzalarla birlikte Çinlilerin kurduğu Rossoneri Sport Investment Lux isimli şirkete devredildi. Silvio Berlusconi başta olmak üzere Adriano Galliani gibi uzun yıllardır kulübü idare eden bir çok yöneticinin yarından itibaren Milan ile bir alakaları kalmayacak.



Milan'ın yeni başkanı, kişisel serveti 600 milyon euro olan, Çinli grubun başındaki Yonghong Li olacak. Satışın yaklaşık 800 milyon euro (3 milyar 125 milyon TL) karşılığında gerçekleştiği belirtiliyor.