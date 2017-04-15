Milan 1 Puanı Son Anda Aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) 32. hafta karşılaşmasında, Inter ile Milan arasında oynanan derbi mücadelesi 2-2 berabere bitti.



Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan derbi mücadelesini, hakem Daniele Orsato yönetti.



Karşılaşmaya baskılı başlayan Milan önemli pozisyonlara girse de golleri bulan taraf Inter oldu. Ev sahibi ekip, 36. dakikada Antonio Candreva ve 44. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.



İkinci yarının son bölümlerinde büyük bir heyecan yaşandı. Inter kalesinde baskısını artıran Milan, Alessio Romagnoli'nin 83. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1 yaptı.



Kırmızı-siyahlılar, 6 dakikalık uzatma bölümünün son anlarında korner kazandı. Köşe vuruşu sonrası meşin yuvarlak arka direkteki Cristian Zapata'nın önüne düştü. Kolombiyalı oyuncunun şutunda kale çizgisini geçen top, hakem tarafından gol çizgisi teknolojisi kullanılarak geçerli sayıldı ve müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.



Bu sonuçla, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilme mücadelesi veren Inter ile Milan, puanları paylaştı. Milan ligde, 58 puanla 6. sırada yer alırken, son dakika golüyle beraberliğe razı olan Inter ise 56 puanla 7. basamakta kaldı.



Öte yandan, geçen yıl Inter'in çoğunluk hissesini bir Çinli holdingin almasının ardından Milan'ın da önceki gün Çinli konsorsiyuma geçmesi sebebiyle İtalyan basınında bu maç için "Milano derbisi" yerine "Çin derbisi" adı kullanılması dikkati çekti.