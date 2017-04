Atölye Lobi'de Kutay Özoktay ile Miksoloji ve Kokteyl yapımı...



Bar kültürü, tarihi ve Miksoloji hakkında bilgiler



Modern miksoloji - teknikleri



Ev yapımı bitterler, şuruplar, sodalar, şerbetler Multi sensory miksoloji



Classicler kültürü ve twistsler



Creating Signature Drinks Kimdir '



12 yıl önce gönül verdiği mesleğine ABD'nin New York eyaletinde aldığı miksoloji eğitiminin ardından döndüğü ve doğup büyüdüğü yer olan İzmir'de devam eden Kutay Özoktay 3 kez kazandığı Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra girdiği her miksoloji yarışmasından dereceyle ayrılmıştır. Yurtdışında da ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ederken Dünya'nın dört bir yanından 12 farklı ülkede toplam 25 şehirde gerek misafir barmenlik, gerek eğitim ve workshoplar, gerekse mesleki fuarlar için bulunmuştur. Dünya'nın en önde gelen Master Mixology programlarından biri olan "Bols Master Bartender "dan Amsterdam'da başarıyla mezun olduğu yıl GUUD adında bir markanın da yaratıcısı olmuştur. Kurduğu şirket ile yaptığı birçok organizasyonun yanı sıra Before Sunset, Kapha ve Single Fin Yellow gibi önemli noktaların bar danışmanlığını üstlenmiş ve İzmir'de kokteyl kültürünün gelişmesi adına bir mihenk taşı olan 1888'in de 7 yıllık macerasında başrol olmuştur.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Atölye Lobi MB CİTY HOTEL



Mekan Adresi : 1461 Sok. No: 8



Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Miksoloji ve Kokteyl Yapımı



Tür : Eğitim



Ücretlimi' : Hayır