Mikroskoplar da Dijitalleşti

Dünyaca ünlü markaların distribütörlüğünü yapan Eyüboğlu, yeni nesil mikroskoplarla gençleri bilime uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Klasik ve dijital mikroskopların yanında teleskop ve dürbünleriyle de farklı bir hobi edineceğiniz Celestron ürünleriyle bilime olan ilginizi doyasıya yaşayabilirsiniz.



Bilimi teknolojiyle buluşturan Celestron dijital mikroskoplar, çocuklarını bilime teşvik etmek isteyen ebeveynlerin öncelikli tercihi oluyor. 4X, 10X ve 40X dijital zoom ile 400X oranında yakınlaştırma olanağı sağlayan mikroskop 180 derece dönebilen 3,5' LCD ekrana sahip. 5 MP dijital kamera ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilen mikroskop, video çekimi için de uyumlu.



Hem klasik hem de dijital mikroskopları bulunan Celestron'u özellikle okullar, üniversiteler, bilim merkezleri ve bilim meraklıları tercih ediyor. Celestron dijital mikroskopları www.eyb.com.tr adresindeki bayiler bölümünde bulabilirsiniz.



Celestron dijital mikroskopları KDV dahil 1.990 TL fiyat aralığında.