Mikrosefali Hastası Küçük Hasan'a Yardım Eli Türkiye'den

Mikrosefali hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yörük Türkü, Makedonya vatandaşı Hasan Alimov'un tedavisi Türkiye'de yapılacak.



Türkiye Beyazay Derneğinin, Eyüp Belediyesi ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Makedonya'dan Eyüp'e Dostluk Köprüsü" projesi kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğu Makedonya'nın Valandova bölgesinde yaşayan 20 Yörük Türkü ile 5 Makedon öğrenci İstanbul'a geldi.



Kafileyle gelen 5 yaşındaki mikrosefali hastası 5 yaşındaki Alimov'a yardım eli de Eyüp Belediyesi tarafından uzandı.



Gerekli tetkiklerinin yapılması ardından, tedavisi gerçekleştirilecek olan Alimov ile bir araya gelen Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bereketli ve anlamlı olduğunu belirterek, proje kapsamında 25 çocuğun İstanbul'a getirildiğini, şehirdeki tarihi ve kültürel mekanların gezdirildiğini söyledi.



Bu kapsamda projeyi çok anlamlı bulduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



"Çocuklarımız geldiler, çok güzel bir gezi yaptılar ve çok heyecanlandılar. Ama bu projenin ayrı bir anlamı ve bereketi oldu. O da Hasan. Hasan'ın hastalığını tesadüfen öğrendim. Son gece düzenlenen veda yemeğinde tesadüfen, doğuştan gelen bir amansız hastalığa yakalanmış olduğunu öğrendik. Bir tomografi çekilmesi gerektiğinden ama çekilemediğinden bahsedildi. Bir talep olarak da gelmedi bize ama biz tetkik ve tedavilerini kendimiz yaptırmak istedik. Çünkü bu film şu açıdan önemli; teşhis yapılması ve bundan sonra çözüm için bir yol haritası olacaktı ama maalesef tomografi 5 yıldır çekilememiş. Almanya'ya gitmişler, vatandaş olmadıkları için bakılmamış. Makedonya'da bürokratik ya da tıbbi imkanlar el vermemiş. Dolayısıyla biz Türkiye'de bunu aştık. İnşallah 10 gün sonra tetkik sonuçlarını alacaklar ve doktorlar çözümle ilgili daha somut şeyler söyleyebilecek. İnşallah biz o süreçleri takip edeceğiz ve elimizden ne geliyorsa yapacağız."



"Gönül köprüsü, bundan sonra da devam edecek"



Türkiye Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yıldız da bundan üç yıl önce yurt dışında yaşan Türklere ulaşabilmek için bu projeyi başlatmaya karar verdiklerini dile getirerek, bu yılki projenin de Eyüp Belediyesinin ortaklığıyla hayata geçirildiğini söyledi.



Yıldız, proje kapsamında, Makedonya'dan gelen öğrencilerin İstanbul'da misafir edildiğini, tarihi ve turistik bölgelerin gezdirildiğini anlatarak, "Hasan da bu grubun içindeydi. Şimdi Eyüp Belediyesinin himayesinde çocuğumuzun tedavisine de başlandı. Tetkikleri devam ediyor. Geçen sene projeyi, Çekmeköy Belediyemiz ile gerçekleştirmiştik. Okullarımız gelmişti. İnşallah bu gönül köprüsü, bundan sonra da devam edecek." diye konuştu.



Hasan Alimov'un annesi Meryem Alimov da kendilerine 23 Nisan için dernek aracılığıyla iletilen davet üzerine Türkiye'ye geldiklerini söyledi.



Alimov, oğlunu birçok kez doktora götürdüklerini ama hastalığının kesin tanısının konulamadığını anlatarak, "Şimdi orada randevularda sorun yaşıyoruz. 8 ay, bir yıl boyunca randevu alamıyorsun, o yüzden davet üzerine buraya geldik. İşlerimizi hallettik, bitti. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Derneğimize, bize yardım herkese sonsuz teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.