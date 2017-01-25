Erkan Gündüz'ün yönettiği "Mikrop ile Köpük" tiyatro oyunu, İzmir Narlıdere AKM'de...
"Ilgın'ın maceralarına tanık olup eğlenceli bir oyun izleyebilirsiniz.
Ilgın okul çıkışında arkadaşıyla oyun oynamaktadır. Oyun oynarken acıktığını farkeder ve çantasından elmasını çıkarıp ısıracakken yere düşürür. Arkadaşı Ilgın'ı o elmayı yememesi konusunda uyarır. Fakat Ilgın onu dinlemez. Elmayı ısırdığı anda herşeyin değişeceğinden habersizdir. Elmayı ısırır ısırmaz Bay Mikrop, Ilgın'ın yanında biter.
Tek amacı diğer çocuklar gibi onu da pislik içinde hapsetmektir. Çocuğun tek kurtarıcısı "Bayan Köpük"tür. Bakalım bu küçük kızı "Bayan Köpük" kurtarıp temiz bir çocuk olmaya ikna edebilecek mi? Ilgın'ın maceralarını izleyip dans edip eğlenmek isterseniz sizleri de bekleriz arkadaşlar."
Yazan: Sena Karaman
Yöneten: Erkan Gündüz
Kostüm: Neşe Hatun
Dekor: Nazmi Karabacak
Müzik: Yiğit Dalgın
Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu
Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Seda Nur Şimşek, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Orhan Taşkın
Süre: 45 Dakika
Mikrop ile Köpük
Erkan Gündüz'ün yönettiği "Mikrop ile Köpük" tiyatro oyunu, İzmir Narlıdere AKM'de.
Erkan Gündüz'ün yönettiği "Mikrop ile Köpük" tiyatro oyunu, İzmir Narlıdere AKM'de...