Erkan Gündüz'ün yönettiği "Mikrop ile Köpük" tiyatro oyunu, Cevahir Funlab Sahnesi'nde...



"Ilgın'ın maceralarına tanık olup eğlenceli bir oyun izleyebilirsiniz.



Ilgın okul çıkışında arkadaşıyla oyun oynamaktadır. Oyun oynarken acıktığını farkeder ve çantasından elmasını çıkarıp ısıracakken yere düşürür. Arkadaşı Ilgın'ı o elmayı yememesi konusunda uyarır. Fakat Ilgın onu dinlemez. Elmayı ısırdığı anda herşeyin değişeceğinden habersizdir. Elmayı ısırır ısırmaz Bay Mikrop, Ilgın'ın yanında biter.



Tek amacı diğer çocuklar gibi onu da pislik içinde hapsetmektir. Çocuğun tek kurtarıcısı "Bayan Köpük"tür. Bakalım bu küçük kızı "Bayan Köpük" kurtarıp temiz bir çocuk olmaya ikna edebilecek mi? Ilgın'ın maceralarını izleyip dans edip eğlenmek isterseniz sizleri de bekleriz arkadaşlar."



Yazan: Sena Karaman



Yöneten: Erkan Gündüz



Kostüm: Neşe Hatun



Dekor: Nazmi Karabacak



Müzik: Yiğit Dalgın



Ses ve Işık: Sedat Cevrioğlu



Oyuncular: Adnan Mehmet Ali Aslan, Seda Nur Şimşek, Melis Çalgı, Emin Yavuzyolcu, Orhan Taşkın



Süre: 45 Dakika