Mikro Kredi ile İşlerini Kurdular

BARIŞ YALÇINKAYA - Mikro kredi uygulamasıyla iş hayatına atılan binlerce kadın patron statüsüne yükseldi. Doğu Anadolu'da 6 ilde aldıkları mikro kredilerle kendi işlerini kuran dar gelirli iki bin 35 kadın, hem aile bütçesine hem de üretime katkı sağlıyor.



Mikro Kredi Erzincan Bölge Müdürlüğü ekipleri, kredi kullanan kadınları haftalık olarak ziyaret edip çalışmalarını inceliyor ve kullanılan kredilerin dönüşümünü gerçekleştiriyor.



Her hafta bir evde toplanan kadınlar, toplantı sonunda "Başarı Andını" okuyarak bir sonraki toplantının yer ve zamanını kararlaştırıyor.



Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Erzincan Bölge Müdürü İbrahim Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk kez Prof. Dr. Aziz Akgül öncülüğünde 2003 yılında dönemin başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantı ile başladığını hatırlattı.



Girişimci 12 kadına o dönem 6 bin lira verildiğini ifade eden Gürler, bugün Türkiye genelinde toplam 160 bin dar gelirli kadına 600 milyon lira kredi verildiğini söyledi.



Mikro kredi uygulamasında yurt genelinde 67 ilde 98 şubede faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gürler, Mikro Kredi Erzincan Bölge Müdürlüğü bünyesinde Doğu Anadolu'da 6 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi.



Gürler, şunları kaydetti:



"Mikro kredi uygulaması 2003 yılında Prof. Dr. Aziz Akgül öncülüğünde başlatılmıştır. 18 Temmuz 2003 tarihinde dönemin başbakanı şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk defa 12 mikro girişimci bayana, her birine 500 lira olmak üzere toplamda 6 bin lira ile başlatılan mikro kredi uygulaması Ocak 2017 tarihi itibarıyla şimdiye kadar 160 bin yoksul ve dar gelirli bayana, 600 milyon liraya ulaşılmıştır. 2016 yılı içerisinde Erzincan şubesinde 610 üyeye 990 bin lira, Erzurum şubesinde 360 üyeye 523 bin lira, Bingöl şubesinde 260 bayana 645 bin lira, Bitlis şubesinde 155 bayana 260 bin lira, Kemaliye 90 üye 400 bin lira, Iğdır şubesinde 317 üyeye 568 bin lira, Muş şubesinde 250 üyeye 615 bin lira mikro kredi imkanı sunuldu. Bu bölgede toplamda iki bin 35 üyeye 4 milyon lira mikro kredi imkanı sunuldu."



Mikro girişimci kadınların bir kısmı aldıkları mikro kredilerle kendilerine yeni iş alanları oluşturduklarını, bazılarının ise mevcut işlerini geliştirerek ham madde ya da makine aldıklarını söyleyen Gürler, mikro kredi kullanan üyelerinin genellikle çeyiz eşyası üretimi, tarım ve hayvancılık sektörüne atıldığını, terzilik, kuaförlük yaptığını söyledi.



Mikro kredi ile iş kuran kadınlar ise kurdukları işleri ve uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uygulama ile arkadaşının sayesinde tanıştığını ifade eden Leyla Güntekin, el işi yaparak aile bütçesine katkı sağladığını ve bu durumdan çok mutlu olduğunu belirtti.



Yaklaşık 8 yıldır mikro kredi kullandığını söyleyen ve bayan terziliği yaptığını Gülistan Can (60), mikro kredilerle işlerini geliştirdiklerini anlattı. Can, şunları söyledi:



"Mikro krediyi yaklaşık 7-8 yıldır alıyoruz. Bunu hem dükkanımızı geliştirmek için hem de malzeme ve makinelerde kullandık. Bu da bize çok güzel katkılar sağladı. Çocuklarımızın eğitimi için maddi yönden ve iş yerimizin gelişmesi açısından çok güzel katkıları oldu. İlk olarak 2009 yılına 700 lira aldık, bu parayı makine olarak değerlendirdik. Daha sonraki yıllarda daha fazla malzeme aldık. Bununla hem ailemizi geçindiriyoruz hem de iş yerimizi çok güzel geliştirdik. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. İlk başta bir iki makinemiz varken şimdi en az on tane makinemiz var."



6-7 yıldır mikro kredi kullandığını anlatan Ayla Tan (44) ise iş yerine malzeme aldığını ve çok memnun olduğunu söyledi.



İş kurmak veya işini geliştirmek isteyenlere mikro kredi almalarını tavsiye eden Tan, 700 lira mikro krediyle yeni malzemeler aldığını belirterek, "İşlerimi büyüttüm. Bulunduğum dükkanda kiracıydım, şimdi burayı satın aldım." dedi.