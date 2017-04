Mikro Art Sanatçısı Hasan Kale, New York'ta

NEW Güzel sanatlar fuarı ArtExpo New York, Manhattan'da kapılarını açtı.



Dört gün sürecek fuar, dört yüzden fazla sergide binlerce sanatçının on binlerce eserine ev sahipliği yapıyor.



Küratör ve koleksiyonculara hitap eden fuar, farklı kültürleri yansıtan yağlı boya, metal işleme, bez nakış gibi çeşitli teknikler kullanılarak tasarlanmış tablo ve heykelleri sanatseverlerin beğenisine sunuyor.



Fuar organizatörlerinden Linda Mariano, dört gün içinde sergilere kırk binden fazla ziyaretçi beklediklerini belirtti.



Bugüne kadar 350'ye yakın mikro objeye işlediği resimlerle "incir çekirdeğini dolduran adam" olarak ün salan Türk sanatçı Hasan Kale, bu sene otuz dokuzuncusu düzenlenen ArtExpo'da stant açarak eserlerini sergiledi.



Standı New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da ziyaret etti.



Anadolu Ajansına konuşan Kale, "Bu fuara, en küçük sanat eserlerini bir Türk sanatçısı olarak getirmenin keyfini yaşıyoruz." dedi.



Yirmi bir yıldır mikro art sanatıyla uğraştığını belirten Kale, "Görmediğimiz, es geçtiğimiz, bazen çöp dediğimiz şeyleri sanat kapsüllerine dönüştürerek yeni pencereler açarak farklı bakış açıları getirip tüm dünyada yeni bir konuşma dili oluşturmak için yola çıktık." ifadelerini kullandı.



Aralarında kibrit ucuna resmedilmiş Einstein, Dali ve Çaykovski portreleri, bademe işlenmiş İstanbul panoraması ve bir inciye nakşedilmiş günbatımı resmi de bulunan objeler, fuar katılımcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.



Ticari yönü ağır basan fuara tanıtım amaçlı görsel getirmek yerine bizzat eserleri sergilemeyi tercih ettiklerini anlatan Kale, katılımcılardan "inanılmaz, muhteşem, belki de fuarın en gözde stantlarından biri" şeklinde yorumlar aldıklarını belirtti.



Kale, çalışmalarına "daha ne kadar küçük yapabilirim" sorusunun esin kaynağı olduğunu söyleyerek 21 yıl önce ilk başladığında bir milimetrelik alana birbirine değmeyen 25 çizgi sığabildiğini gördüğünü anlattı.



Hedefinin dünyadaki ilk ve tek mikro art obje müzesini İstanbul Tarihi Yarımada'da açmak olduğunu ifade eden Kale, "Uzun yıllar, yüzyıllar boyu bunu sergilemek istiyoruz." diye konuştu.