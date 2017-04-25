Fen Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu



Başlangıç Saati : 26.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Mikoloji Bilgisinin Makrofungusları, Filamentli Fungusları,Fungal Bitki Hastalıklarını ve Klinik Mayaları Belirleme Alanında Kullanımı ve Gereklilik



Tür : Panel



Ücretlimi? : Hayır