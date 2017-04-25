Mikoloji Bilgisinin Makrofungusları, Filamentli Fungusları,fungal Bitki Hastalıklarını ve Klinik...

Fen Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Mikoloji Bilgisinin Makrofungusları, Filamentli Fungusları,fungal Bitki Hastalıklarını ve Klinik...

Fen Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu

Başlangıç Saati : 26.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Mikoloji Bilgisinin Makrofungusları, Filamentli Fungusları,Fungal Bitki Hastalıklarını ve Klinik Mayaları Belirleme Alanında Kullanımı ve Gereklilik

Tür : Panel

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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