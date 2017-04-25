Mikoloji Bilgisinin Makrofungusları, Filamentli Fungusları,fungal Bitki Hastalıklarını ve Klinik...
Fen Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Fen Fakültesi tarafından Salon 2009 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu
Başlangıç Saati : 26.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Mikoloji Bilgisinin Makrofungusları, Filamentli Fungusları,Fungal Bitki Hastalıklarını ve Klinik Mayaları Belirleme Alanında Kullanımı ve Gereklilik
Tür : Panel
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io