Mihmandar Gençler Kutsal Topraklarda

Esenler Belediyesi'nin "Hedefe Yürüyen Genç" sloganıyla hayata geçirdiği Mihmandar Gençlik projesi kapsamında gönüllü hizmet çalışmaları yapan başarılı 18 genç, Umre ziyareti ile ödüllendirildi.

Yarıyıl tatilinde Esenler'den kutsal topraklara, umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan gençlerin heyecan ve mutlulukları gözlerinden okundu. Aileleri tarafından hüzün ve sevinçle umreye giden mihmandar gençler önce Medine-i Münevvere'de bulunan Ravza-i Mutahhara'yı ziyaret ettiler.

Peygamber Efendimize selamlarını ve muhabbetlerini ileten gençler, Beytullah'a giderek Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret ettiler. Ülkemizin ve tüm ümmetin şehitleri için de tavaf yapan gençler, Resulullah'ın huzuruna çıkarak ellerini semaya açıp dualar ettiler.

