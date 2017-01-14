Mihmandar Badmintoncular Şampiyon!

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakaları Badminton Karşılaşmaları Edirne'de düzenlendi. Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara; İstanbul, Çanakkale, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir ve Kocaeli'en 11-13 yaş aralığındaki 88 sporcu katıldı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON!

Müsabakalarda, Erdem Beyazıt ESGEV ile Esenler Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün mihmandar öğrencileri; Emre Can Kul, Ali Samet Şahin, Emir Ege Darak ve Gökdeniz Tunç, Esenler için yarıştı. Antrenör Yüksel Bilen ile müsabakalara hazırlanan Esenlerli sporcular, kıyasıya mücadeleler ettiler.

ADIM ADIM TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNA...

Çekişmeli geçen karşılaşmalar sonunda Esenlerli badmintoncular, Anadolu Yıldızlar Ligi Marmara Bölgesi Müsabakaları'nda namağlup şampiyon oldular. Büyük bir başarı elde eden sporcular, başarısını sürdürmek istiyor. Emre Can, Ali Samet, Emir Ege ve Gökdeniz, 20 Ocak Cuma günü, Balıkesir'de yapılacak Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Esenler'in başarısı için ter dökecekler.

