Mihalıççık Halk Eğitim Merkezi Eğitim ve Kursiyerlerinden Polise Ziyaret

Eskişehir'in Mihalıççık Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmen ve kursiyerleri, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ettiler.



Ziyarete, bağlama ve saz kursu eğitmeni Tamer Tiryakioğlu ve kursiyer öğrencileri katıldı. Mihalıççık İlçe Hakimi Önder Şahin'in de bulunduğu kursiyerler arasında her meslekten öğrenci bulunuyor. İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyareti sırasında bağlama ve saz çalıp türküler söyleyen kursiyerler, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladılar.



Mihalıççık ilçesine yeni atanan Emniyet Müdürü Berat Ölçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, sohbet ve ikramlar ile son buldu. - ESKİŞEHİR