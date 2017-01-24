Migros'un Minik Sporcular Projesi 15 ile Yayılıyor

Migros, P&G Türkiye ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliğiyle hayata geçen Minik Sporcular Projesi, yeni döneminde Türkiye'nin 15 ilinde uygulanacak.



Migros açıklamasına göre, proje, mayıs ayında İstanbul'da yürütülen 11 haftalık pilot uygulamadan sonra, aralarında Şırnak, Siirt, Adıyaman ve Erzurum'un da bulunduğu 15 farklı ilde uygulanmaya başlandı.



Özel eğitim gereksinimi olan ve olmayan çocukları aynı çatı altında buluşturan Minik Sporcular Projesi, Türkiye genelinde 18 okulda başlayan eğitim programı ile özel çocukların temel motor becerilerinin geliştirilmesi, önyargıların küçük yaşta ortadan kaldırılması ve toplumda bir arada yer alabilme becerilerine katkı sunmayı amaçlıyor.



Proje kapsamında sunulan eğitimler ile özel çocukların 7 ayda sağlayabileceği temel motor becerisi gelişimi 8 haftada sağlanabiliyor. İki ayrı dönemde sunulacak eğitimler ile Nisan 2017 sonuna kadar 400'e yakın özel çocuğa ulaşılması hedefleniyor.



-"Gelişimlerine tanık olma mutluluğu yaşayacağız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, Özel Olimpiyatlar Projesi ile 12 yılda 5 bin 500 özel gencin spor ile tanışmasına olanak sağlandığını ve bunun kendilerini son derece mutlu eden bir çalışma olduğunu ifade etti.



8 milyon Migros müşterisinin desteğiyle projenin çok önemli yol kat ettiğini vurgulayan Zaman, şunları kaydetti:



"Gençlerimizin ülkemize getirdikleri madalyalarla gurur duyduk. Geçtiğimiz yıl ilk çalışmalarına başladığımız Minik Sporcular Projesi ile de bu kez 2-7 yaş arasında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın gelişimlerine tanık olma mutluluğu yaşayacağız. Bu projeye, kampanya dönemlerinde Migros mağazalarından P&G ürünleri alarak katkı sağlayan tüm müşterilerimize, proje ortakları olarak teşekkür ediyoruz."



Özel Olimpiyatlar Türkiye Onursal Başkanı Dilek Sabancı da Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak 33 yıldır engelleri kaldırmak, özel çocukları sosyal hayatın içine çekebilmek ve yaşıtlarıyla kaynaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Sabancı, şu ifadeleri kullandı:



"2016 yılında dokunduğumuz, hayatında bir fark yarattığımız kişi sayısı 18 bine ulaştı. Aslında biz daha büyük bir aileyiz. 177 ülkede 225 kuruluşla faaliyet gösteren, 4,5 milyon kişiye ulaşan Special Olympics'in bir parçasıyız. P&G Türkiye ve Migros'un iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz Minik Sporcular Projesi ile şimdi etki alanımız daha da genişliyor.



Projemiz, Doğu Anadolu'yu da saran 15 ile yayılıyor. Minik Sporcular Projesi ile artık 2 yaşından itibaren özel çocuklarımızı aramıza alıyor, önemli beceriler geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için önemli katkı sunuyoruz. 'Oyun Birlikte, Hayat Birlikte' diyerek onlar için yaşamı daha da güzelleştiriyoruz."