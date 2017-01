Migros'tan Temel İhtiyaç Ürünlerinde Fiyat Avantajı

Migros, özgün markaları ile tüm yıl boyunca un, yağ, çay, şeker ve bakliyat gibi temel ihtiyaç ürünlerini uygun fiyat garantisiyle müşterilerine sunuyor.



Şirketten yapılan açıklamada, Migros'un, fiyat avantajı ile kaliteyi de ön plana çıkardığı özgün markalı ürünlerini farklı kalite kontrol kriterlerinden geçirerek raflarına koyduğu belirtildi.



Açıklamada, Migros markalı ürünlerin henüz üretim aşamasında iken 350 kişilik tüketici panelinden geçtiği, üretim aşamasında gerçekleştirilen üretici denetimlerinin ise 265 maddelik soru listesi ile her yıl tekrarlandığı, ürünlerin ayrıca, dağıtım merkezlerinde de 132 farklı kalite kontrol kriterinden geçtiği, 6 bin 364 parametrede ürün analizlerine tabii tutulmalarının ardından reyon kalite kontrolleri de gerçekleşen ürünlerin, en yüksek kalite ile müşterilere ulaştırıldığı kaydedildi.



Migros'un, özgün markalı ürünlerin yanında bebek bezinden kozmetiğe, deterjandan meşrubata, et ürünlerinden meyve sebzeye kadar bin 500'den fazla üründe, her gün sarı etiket uygulamasıyla en iyi fiyat garantisini sunduğu ifade edildi.