Migros'tan "Gıdaya Saygı" Projesi

MİGROS gıda israfının önlenmesi ve satış fazlası gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yürüttüğü 'Gıdaya Saygı' projesinde yeni bir uygulama başlattı. Şirket, Fazla Gıda A.Ş. işbirliği ile tamamen web tabanlı bir portal üzerinden, gıda bağışı için ayırdığı ürünlerle gıda taleplerini eşleştiriyor. Böylece bağışladığı tüm gıdaların doğru adreslere ve yüksek kalite ile ulaştığından emin oluyor.



"2025 YILINDA GIDA KAYIPLARINI YÜZDE 50 AZALTMA HEDEFİ KOYDUK"



'Gıdaya Saygı' projesiyle ilgili açıklamada bulunan Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort gıda israfında dünyadaki istatistikler ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün araştırmasına göre dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Bu konuda asıl kilit nokta olarak evlerdeki tüketime işaret edilse de biz Migros olarak sorumluluk aldık ve 2025 yılında gıda kayıp ve imha oranlarımızı 2015 yılına göre yüzde 50 azaltma hedefi koyduk. Bunun için operasyonel süreçlerimizdeki kayıpları önlemek adına lojistik sistemimizi yeniledik ve 20 milyon TL'lik yatırımla tamamen akıllı hale getirdik. Daha önce bir mala tüketiciye ulaşana kadar 12 defa dokunuluyordu, şimdi bu rakam Migros'ta 5'e iniyor. Kolili değil adetli sevkiyat sayesinde satılacak kadar ürünü doğrudan rafa ulaştıran bir sistem kurduk. Böylece kayıp oranlarımızı önemli ölçüde düşürmeyi hedefledik. Bununla da yetinmedik, Fazla Gıda'nın sağladığı teknolojik alt yapıdan faydalanarak gıda bankalarına yaptığımız bağışları sistematik ve sürdürülebilir hale getirdik. 'Gıdaya Saygı' projemiz ile 2025'e kadar gıda imha oranlarımız yüzde 50'ye kadar düşecek."



"GIDA İMHA ETMEK İÇİN KULLANILAN SU TARIM SUYUNUN 4'TE 1'İ"



Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, şöyle devam etti:



"Dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor, Migros olarak 2025 yılına kadar gıda imha oranlarımızı yüzde 50 indireceğiz. Sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesini tüm çalışmalarımıza yol gösteren bir kılavuz olarak değerlendiriyoruz. Gıda perakendecisi olarak gıdaların değerlendirilmesi konusuna ayrıca eğiliyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün araştırmasına göre dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. İmha edilen gıdaları üretmek için kullanılan su ise yıllık tarım için kullanılan suyun 1/4'üne karşılık geliyor. Gıda atıkları bir ülke olsaydı, dünyadaki karbon emisyonu yaratan en büyük 3. ülke olacaktı. Dünyada kıtlık yaşanan ve yeterli gıdaya ulaşamayan ülkeler olduğunu da göz önüne almamız gerekiyor. Evlerdeki gıda atıkları gıda israfındaki asıl kaynağı yaratsa da herkesin elini taşın altına koyma zamanı geldi. Doğru mekanizmalar ve koordinasyonla, bu küresel sorun karşısında etkili bir çözüm adresi olmak mümkün. Migros olarak bu alanda da sorumluluk aldık ve öncü adımlar atıyoruz. Kendimize 2025 yılına kadar, 2015 yılına kıyasla gıda imha oranlarımızı yarı yarıya indirme hedefi koyduk."



TORT: "EN ÖNEMLİSİ AZ KAYIP ÜRETEN AKILLI SİSTEMLER KURMAK, BİZ DE İŞE BUNUNLA BAŞLADIK"



Gıda imha oranlarının azaltılması ve etkili bir bağış mekanizmasının oluşturulması için en önemli konunun az kayıp üreten akıllı sistemler kurmak olduğunu belirten Özgür Tort, şunları açıkladı:



"Bunun için operasyonel süreçlerimizdeki kayıpları önlemek ve verimlilik adına lojistik sistemimizi yeniledik ve 20 milyon TL'lik yatırımla tamamen akıllı hale getirdik. Daha önce bir mala tüketiciye ulaşana kadar 12 defa dokunuluyordu, şimdi bu rakam Migros'ta 5'e iniyor. Kolili değil adetli sevkiyat sayesinde satılacak kadar ürünü doğrudan rafa ulaştıran bir sistem kurduk. Böylece kayıp oranlarımızı önemli ölçüde düşürmeyi hedefledik. Bununla da yetinmedik, Fazla Gıda'nın sağladığı teknolojik alt yapıdan faydalanarak gıda bankalarına yaptığımız bağışları sistematik ve sürdürülebilir hale getirdik"



- İstanbul