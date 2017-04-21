Migros'tan Çocuklara "İyi Yaşam Mağaza Turları"

Migros, geçen yıl pilot uygulama ile başlattığı "Çocuklar İçin İyi Yaşam Mağaza Turları"na bu yıl da devam ediyor.



Şirket açıklamasına göre, Migros, "İyi Yaşam" çatısı altında tüm müşterilerine iyi bir yaşamın ve geleceğin kapılarını açıyor. Geçen yıl pilot uygulamasını yaptığı İyi Yaşam Mağaza Turları ile beğeni toplayan Migros, yoğun talep üzerine bu yıl da aynı uygulamayı çocuklarla buluşturuyor.



Proje kapsamında Gıda Güvenliği Derneği ile birlikte çocuklara yönelik Sağlıklı Büyüme Rehberi hazırlayan Migros, bu rehber eşliğinde Mardin'den Uşak'a, Tekirdağ'dan Erzurum'a kadar belirlenen 65 ildeki 105 mağazasında mağaza turu gerçekleştirecek, çocuklara öğretici bir deneyim yaşatacak.



İyi yaşam bilincinin küçük yaşlarda edinilen davranış değişikliği ile mümkün olduğu inancıyla, daha sağlıklı bir toplum için öncelikle çocukları hedefleyen Migros'un bu yılki hedefi, 16 bin çocuğa daha ulaşarak küçük yaşta iyi yaşam farkındalığını aşılamak.



İyi yaşam eğitimi almış olan mağaza yöneticileri, bu yıl 24-28 Nisan'da belirlenen Migros mağazalarında, dengeli beslenmenin sırlarını, gıdaların yararlarını, hareket etmenin önemini, iyi alışveriş tavsiyelerini ve gıdaları sağlıklı koşullarda saklama yöntemlerini mağaza turu eşliğinde çocuklarla paylaşacak.