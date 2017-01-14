Migros'tan Bin 500'den Fazla Üründe "En İyi Fiyat Garantisi"

Migros, kahvaltılıktan deterjana, bebek bezinden meşrubata, et ürünlerinden sebze meyveye kadar yüzlerce markada bin 500'den fazla üründe sarı etiket uygulamasıyla "en iyi fiyat garantisi" sunuyor.



Migros'tan yapılan açıklamaya göre şirket, özgün markalı ürünlerini Migros kalitesi ve uygun fiyat garantisi ile müşterilerine sunarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.



Tüm yıl boyunca un, yağ, çay, şeker ve bakliyat gibi bir evin temel gereksinimi olan ürünler, Migros markası kapsamında en iyi fiyat garantisi ile satışa çıkıyor.



Migros, fiyat avantajı ile birlikte kaliteyi de ön plana çıkardığı özgün markalı ürünlerini farklı kalite kontrol kriterlerinden geçirerek raflarına koyuyor.



Migros markalı ürünler henüz üretim aşamasında iken 350 kişilik tüketici panelinden geçiyor. Üretim aşamasında gerçekleştirilen üretici denetimleri ise 265 maddelik soru listesi ile her yıl tekrarlanmakta.



Ürünler ayrıca dağıtım merkezlerinde de 132 farklı kalite kontrol kriterlerinden geçiyor. 6364 parametrede ürün analizlerine tabii tutulmalarının ardından reyon kalite kontrolleri de gerçekleşen ürünler, en yüksek kalite ile müşterilere ulaştırılıyor.



Migros, özgün markalı ürünlerin yanında, bebek bezinden kozmetiğe, deterjandan meşrubata, et ürünlerinden meyve sebzeye kadar bin 500'den fazla üründe, her gün sarı etiket uygulamasıyla en iyi fiyat garantisi sunuyor.



Yüzlerce marka ve ürünü kapsayan uygulama ile Migros mağazalarında sarı etiketli ürünleri gören tüketiciler, o ürünün piyasada daha ucuza satılma ihtimali olmadığını bilerek, gönül rahatlığıyla alışverişini tamamlıyor.