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Migros'tan 23 Nisan'a Özel Tiyatro Şenliği
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Migros'tan 23 Nisan'a Özel Tiyatro Şenliği

Migros'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen ve bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek olan "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği", 18-26 Nisan'da 11 ilde çocuklarla buluşacak.

Migros'tan 23 Nisan'a Özel Tiyatro Şenliği

Migros'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneksel hale gelen ve bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek olan "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği", 18-26 Nisan'da 11 ilde çocuklarla buluşacak.

Şirket açıklamasına göre, Migros, 23 Nisan'a özel gösteriler ile çocuklarla buluşuyor. Devlet tiyatroları ve Migros iş birliğiyle hayata geçen Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği 18-26 Nisan'da 11 ilde gerçekleşecek.

Çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve sanatla iç içe büyüyen yaratıcı nesiller yetiştirmek amacıyla 23 yıldır devam eden etkinlik, 56 temsille çocuklara özel ve keyifli anlar yaşatacak.

Alışveriş şartı aranmadan Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Antalya, Erzurum ve Sivas illerindeki Migros mağazalarını ziyaret eden herkes, kasalardan aldıkları rezervasyon fişlerini Devlet Tiyatrosu gişelerinden ücretsiz bilete çevirebilecek. Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği kapsamında bu yıl da yaklaşık 16 bin çocuk tiyatroyla buluşacak.

Oyuncak, kırtasiye, kitap ve şekerlemelerde indirim

Migros'un 23 Nisan kapsamında hayata geçirdiği kampanyalar çerçevesinde 20-24 Nisan'da Migros, 5M Migros ve Macrocenter mağazalarında Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde oyuncaklardan kitaplara, kırtasiye ürünlerinden sakız ve şekerlere kadar çocuklara pek çok avantaj sunulacak.

Migros, bu özel günde çocukların tüm isteklerine cevap verecek. Tüm oyuncaklarda ve kırtasiye ürünlerinde yüzde 50'ye varan, tüm çocuk kitaplarında ise yüzde 40 indirimin yanında tüm şekerleme ve sakız ürünlerinde de "3 al 2 öde" kampanyası Migros mağazalarını ziyaret eden çocukları sevindirecek.

Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Paylaşmanın Mutluluğu"nu yaşamak, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye vererek bayram sevincini daha coşkulu yaşamalarına katkıda bulunmak isteyenleri bugünden itibaren mağazalarına bekliyor.

Dileyen herkes 2M, 3M ve 5M Migros mağazalarından aldığı oyuncak, çocuk kitabı ve kırtasiye ürünlerini mağazalarda bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kutularına bırakarak çocuklara hediye edebiliyor.

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