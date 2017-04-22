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Migros, Raftan Alıp, İhtiyacı Olana Verecek
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Migros, Raftan Alıp, İhtiyacı Olana Verecek

Migros, görsel olarak satış kriterlerini karşılamayan ancak besin değerlerini koruyan meyve ve sebzeleri günlük olarak Gıda Bankaları ve sosyal marketlere ulaştırmaya başladı.

Migros, Raftan Alıp, İhtiyacı Olana Verecek

Migros, görsel olarak satış kriterlerini karşılamayan ancak besin değerlerini koruyan meyve ve sebzeleri günlük olarak Gıda Bankaları ve sosyal marketlere ulaştırmaya başladı.

Kaynak: Dunya.com

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Migros