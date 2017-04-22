Migros, Raftan Alıp, İhtiyacı Olana Verecek
Migros, görsel olarak satış kriterlerini karşılamayan ancak besin değerlerini koruyan meyve ve sebzeleri günlük olarak Gıda Bankaları ve sosyal marketlere ulaştırmaya başladı.
-
Trump'tan doları birkaç gün içinde "zıplatacak" açıklama
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
Milyonlarca memura kötü haber! 657 tarih oluyor
-
PTT'den çok önemli uyarı: Mailleri açmayın
-
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
-
Otomotiv devi binlerce aracını geri çağırıyor
-
Otobüste mastürbasyon skandalı! Spermleri kadın yolcunun sırtına geldi