Migros Çocuklara 23 Nisan Coşkusunu Yaşatacak
Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların mutluluğuna mutluluk katmak için etkinlik ve kampanyalarına devam ediyor.
Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukların mutluluğuna mutluluk katmak için etkinlik ve kampanyalarına devam ediyor.
Geleneksel hale gelen ve bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilecek olan "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği" 18-26 Nisan 2017 tarihleri arasında 11 ilde çocuklarla buluşacak. Migros bu özel günde hazırladığı etkinlikler kapsamında ayrıca oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, çocuk kitapları ve şekerlemelerde çocuklara özel indirimler sunacak.
Migros her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan'a özel birbirinden keyifli ve öğretici gösterilerle çocuklarla buluşuyor. Devlet tiyatroları ve Migros işbirliğiyle hayata geçen "Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği" 18-26 Nisan 2017 tarihleri arasında 11 ilde gerçekleşecek. Çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve sanatla iç içe büyüyen yaratıcı nesiller yetiştirmek amacıyla 23 yıldır devam eden etkinlik, 56 temsille çocuklara özel ve keyifli anlar yaşatacak.
Ücretsiz tiyatro bileti kasalardan temin edilecek
Alışveriş şartı aranmadan Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Konya, Antalya, Erzurum ve Sivas illerindeki Migros mağazalarını ziyaret eden herkes, kasalardan aldıkları rezervasyon fişlerini Devlet Tiyatrosu gişelerinden ücretsiz bilete çevirebilecek. 'Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği' kapsamında, bu yıl da yaklaşık 16 bin çocuk tiyatronun büyülü dünyasına konuk olacak.
Migros'tan oyuncak, kırtasiye, kitap ve şekerlemelerde indirimler
Migros, çocukların bayram sevincine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hayata geçirdiği sürpriz kampanyalarla da ortak olacak. Kampanya kapsamında 20-24 Nisan 2017 tarihleri arasında; Migros, 5M Migros ve Macrocenter mağazalarında Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde oyuncaklardan kitaplara, kırtasiye ürünlerinden sakız ve şekerlere kadar pek çok avantaj çocukların olacak.
Migros, çocuklara özel bu özel günde çocukların tüm isteklerine cevap verecek. Tüm oyuncaklarda ve kırtasiye ürünlerinde yüzde 50'ye varan, tüm çocuk kitaplarında ise yüzde 40 indirimin yanında tüm şekerleme ve sakız ürünlerinde de '3 al 2 öde' kampanyası Migros mağazalarını ziyaret eden çocukları mutlu edecek.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapılabilecek
Migros, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Paylaşmanın Mutluluğu'nu yaşamak, ihtiyaç sahibi çocuklara hediye vererek bayram sevincini daha coşkulu yaşamalarına katkıda bulunmak isteyenleri 20 Nisan 2017'den itibaren mağazalarına bekliyor. Dileyen herkes 2M, 3M ve 5M Migros mağazalarından aldığı oyuncak, çocuk kitabı ve kırtasiye ürünlerini mağazalarda bulunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı kutularına bırakarak çocuklara hediye edebiliyor.
(Fotoğraflı) - İstanbul