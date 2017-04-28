Midyat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Midyat ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Midyat ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Behçet Alp (33) yönetimindeki 47 DT 936 plakalı otomobil, Mardin-Midyat karayolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Behçet ile yanında bulunan annesi Gazeli Alp (57) yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.