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Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Ömer Faruk Yiğit idaresindeki 06 DN 9268 plakalı kamyonet, Midyat-İdil karayolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Yiğit, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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