Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ömer Faruk Yiğit idaresindeki 06 DN 9268 plakalı kamyonet, Midyat-İdil karayolunun 1. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan Yiğit, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Midyat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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