Midyat'ta Toma Devrildi

Midyat ilçesinde toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA devrildi.





Midyat-Mardin kara yolunun 3. kilometresinde Midyat çevik kuvvete ait toplumsal olaylara müdahale aracı olarak bilinen TOMA aracının ön tekeri patlaması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.



Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.



Toplumsal olaylara müdahale aracını kaza yaptığı yerden kurtarmak için Midyat Belediyesine ait itfaiye ve iş makineleri sevk edildi.



Midyat Emniyet Müdürü Temel Salman olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.