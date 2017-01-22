Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan İhsan Ç. Midyat'ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan zanlı tutuklandı.
Midyat'ta Terör Operasyonu
Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan firari yakalandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan firari yakalandı.
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