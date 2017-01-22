Midyat'ta Terör Operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan aranan firari yakalandı.



Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan İhsan Ç. Midyat'ta gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan zanlı tutuklandı.