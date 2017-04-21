Midyat'ta Teog Sınavına Girecek Öğrencilere Seminer

Midyat'ta, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına girecek öğrencilere seminer verildi.



Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) sorumlusu Gülten Erol, yaptığı açıklamada, Midyat Kaymakamlığı ve ÇATOM organizasyonu ile ilçe genelinde bulunan tüm okullarda TEOG sınavına girecek öğrencilere seminer verildiğini söyledi.



Okullarda ayrı ayrı düzenlenen seminerde sınav kaygısı, stres yönetimi ve hedef odaklı vizyon çalışması konularının işlendiğini anlatan Erol, "Amacımız öğrencilerimizin TEOG sınavlarında başarılı olmalarını sağlamaktır." dedi.