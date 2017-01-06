Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde polis TOMA aracı, tekerleğinin patlaması sonucu yol kenarındaki 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü, meydana gelen kazadan yara almadan kurtuldu.
Midyat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) şarampole uçtu. Mardin Yolu 5'inci kilometresinde seyreden TOMA, tekerleğinin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TOMA, yol kenarındaki 10 metrelik şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken, TOMA, Midyat Belediyesi'ne ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.
Midyat'ta Polis Toma Aracı Şarampole Uçtu
Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde polis TOMA aracı, tekerleğinin patlaması sonucu yol kenarındaki 10 metrelik şarampole yuvarlandı.
Mardin'in Midyat İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde polis TOMA aracı, tekerleğinin patlaması sonucu yol kenarındaki 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Sürücü, meydana gelen kazadan yara almadan kurtuldu.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads