Midyat'ta 300 Fidan Toprakla Buluşturuldu
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Midyat Temsilciliği tarafında 300 fidan dikildi.
Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Midyat Temsilciliği tarafında 300 fidan dikildi.
TEMA Midyat Temsilcisi Mehmet Salih Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Fahrettin Önen İlköğretim ve Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katılımı ile Midyat-Cizre yolundaki korulukta 300 fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.
Etkinlikte öğrencilere ormanların önemi hakkında bilgi de verdiklerini dile getiren Aydın, yaptıkları fidan dikimiyle tarihi ve turistik öneme sahip Midyat'ı daha yeşil ve yaşanır hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.